Мережа ресторанів Burger King Italia презентувала бургер, який має спонукати людей до збереження дистанції. У ньому потрійна порція сирого лука.

Рекламний ролик опубліковано на Youtube-каналі мережі.

Напередодні влада Італії, однією з найбільш постраждалих від COVID-19 країн світу, почали послаблювати карантин. В канали Венеції повернулися гондоли, ресторани по всій країні почали відкриватися.

На тлі цього мережа ресторанів Burger King Italia вирішила модернізувати свій бургер, щоб закликати людей бути пильними і продовжувати зберігати дистанцію.

Новий бургер “Social Distancing Whopper” містить потрійну порцію сирої цибулі.

“Social Distancing Whopper®: бургер з потрійною цибулею, який допомагає іншим триматися подалі”, — йдеться в слогані від ресторану.

Як це має працювати, продемонстрували в кумедному рекламному ролику: