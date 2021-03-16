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Чоловіка королеви Єлизавети II виписали з лікарні

99-річного чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Філіпа, який нещодавно переніс операцію на серці, виписали з лікарні.

Вівторок, 16 березня 2021, 14:20

Про це повідомляє People.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже існуючим серцевим захворюванням”.

Потім його перевели назад в лікарню короля Едуарда VII, з якої сьогодні, 16 березня, і виписали.

Зазначається, що це було найдовше перебування принца в лікарні. Після виписки Філіп повернувся до Віндзорського замку.

Теги: принц Филипп, лікарня, операція

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