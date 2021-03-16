Чоловіка королеви Єлизавети II виписали з лікарні

Про це повідомляє People.
Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже існуючим серцевим захворюванням”.
Потім його перевели назад в лікарню короля Едуарда VII, з якої сьогодні, 16 березня, і виписали.
Зазначається, що це було найдовше перебування принца в лікарні. Після виписки Філіп повернувся до Віндзорського замку.
- 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.