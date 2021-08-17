Про це він розповів в інтерв’ю журналу Сandis.
У 53-річного актора є дві дочки, яким по 2 та 29 років, відповідно. За словами Крейга, краще витратити гроші до смерті, аніж залишати їх дітям.
“Я не хочу залишати своїм спадкоємцям великі суми… В мене така філософія: до того як померти, потрібно витратити своє багатство чи віддати його. Краще витратити його на добрі справи, ніж залишити дітям в спадок”, – переконаний актор.
- 27 липня опубліковано новий тизер стрічки “Не час помирати”, яка стане 25-м фільмом бондіани.
- Підігріваючи інтерес до релізу стрічки, прем’єру якої переносили тричі через пандемію, студія Metro-Goldwyn-Mayer представила новий тизер під назвою “Бонд повертається”.
- В назві та описі відео зазначено, що прем’єра відбудеться виключно у кінотеатрах в жовтні. Раніше повідомляли дату 8 жовтня. Утім в описі Twitter-акаунту зазначено, що датою прем’єри є 30 вересня.