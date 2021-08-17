Британський актор Деніел Крейг, відомий роллю Джеймса Бонда, планує витратити всі свої статки, приблизно 160 мільйонів доларів, до смерті, аби не залишати гроші дітям у спадок.

Про це він розповів в інтерв’ю журналу Сandis.

У 53-річного актора є дві дочки, яким по 2 та 29 років, відповідно. За словами Крейга, краще витратити гроші до смерті, аніж залишати їх дітям.

“Я не хочу залишати своїм спадкоємцям великі суми… В мене така філософія: до того як померти, потрібно витратити своє багатство чи віддати його. Краще витратити його на добрі справи, ніж залишити дітям в спадок”, – переконаний актор.