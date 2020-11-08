Німецький тижневик Der Spiegel помістив на обкладинку обраного президента Джо Байдена, який повертає голову статуї Свободи, яку "відтяв" Дональд Трамп.

Про це розповідають #Букви.

Так, у 2017 році тижневик вийшов з обкладинкою, на якій Трамп тримає в одній руці відтяту голову статуї Свободи, а в іншій – закривавлений ніж.

Тоді ЗМІ та єврочиновники розкритикували обкладинку. Художник Едель Родрігес заявив, що зображення символізує “обезголовлення демократії”.

Зображення підписане словами: “Америка перш за все”.

На цей раз автор обкладинки вирішив повернути голову статуї на місце.

“Make America great again” – йдеться у підписі.