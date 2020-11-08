Про це розповідають #Букви.
Так, у 2017 році тижневик вийшов з обкладинкою, на якій Трамп тримає в одній руці відтяту голову статуї Свободи, а в іншій – закривавлений ніж.
Тоді ЗМІ та єврочиновники розкритикували обкладинку. Художник Едель Родрігес заявив, що зображення символізує “обезголовлення демократії”.
Зображення підписане словами: “Америка перш за все”.
На цей раз автор обкладинки вирішив повернути голову статуї на місце.
“Make America great again” – йдеться у підписі.
- Відомий американський вуличний художник та ілюстратор Шепард Фейрі створив бунтарську обкладинку для чергового номеру журналу Time. Митець поєднав заклик до голосування на президентських виборах у США з актуальними проблемами країни.