Відомий американський вуличний художник та ілюстратор Шепард Фейрі створив бунтарську обкладинку для чергового номеру журналу Time. Митець поєднав заклик до голосування на президентських виборах у США з актуальними проблемами країни.

Обкладинка з’явилася в Instagram художника.

Шепард Фейрі зазначив, що в цьому номері йдеться про громадянський обов’язок голосувати. Тому митець намагався поєднати усі складники унікальної ситуації, в якій перебувають США.

“Ілюстрація, яку я створив для обкладинки Time, стосується дуже унікальної ситуації, в якій ми перебуваємо як країна, коли стикаємося з пандемією COVID-19, хвилюваннями щодо жорстокості поліції та расової дискримінації, придушення виборців та інтенсивного політичного розколу. На цій ілюстрації чіткий бунтарський символ бандани, що покриває обличчя, набуває іншого значення під час COVID, ставши символом безпеки, поваги до своїх співгромадян та знаком того, що людина вірить у науку”, – написав художник.

На бандані митець зобразив виборчу скриньку. Фейрі зазначив, що хоче донести до американців те, що під час пандемії існують додаткові виклики демократії, але громадяни повинні рішуче використати своє право голосу.

За словами художника, майбутнє кожної країни визначається не лише голосуванням, але голосування має вирішальне значення для формування здорової, функціональної демократії. Також він закликав владу організувати безпечне голосування.