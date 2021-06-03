Американський режисер Девід Лінч цілий рік випускав регулярні відеоролики про погоду в Лос-Анджелесі і відрощував волосся, щоб потім здивувати глядачів новою зачіскою.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, 11 травня 2020 року 75-річний американський режисер Девід Лінч з’явився в Мережі з дивним відео, в якому розповів про погоду в Лос-Анджелесі.

Увесь наступний рік він щодня знімав такі ж ролики про погоду. Вже вийшло 388 відео.

На однотипних записах з майстерні режисера можна побачити, як змінювалася зовнішність Лінча. Місяцями він відрощував бороду та волосся.

Такий вигляд режисер мав 1 червня:

А вже 2 червня раптово з’явився на відео стрижений та голений:

Чи це просто зміна іміджу? Чи режисер на щось натякає? У такі питання тепер вдаються глядачі.

“Це знак, що він знову режисирує? Хто-небудь знає ситуацію з ковідом у країні Девіда?”, — написав один з користувачів.

Дехто шукав глибший сенс.