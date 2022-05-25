Нова пісня "Жадана і Собак" під назвою "Метро" присвячена дітям, які змушені ночувати в харківській підземці через обстріли.

Про це повідомив український письменник Сергій Жадан на своїй сторінці у Facebook.

У дописі він зазначив, що їхній творчий колектив намагався написати пісню про війну з березня, однак виходило “мажорно, патріотично й не надто глибоко”.

Потім Жадан познайомився в харківському метрополітені з двома “пацанами”, які допомагали дорослим, слідкували за порядком і організовували дітей, молодших за них. Після цього й була написана пісня:

“Дивне знання: розрізняти виходи гармат

Мамчина мобілка, братів старий каремат

Цей метрополітен, який тобі надію дає

Десь глибоко на станції б’ється серце твоє”

“За ці три місяці війни мені трапилося бачити багатьох харківських дітей. Когось ми вивозили з міста, для когось співали в метро, комусь привозили їжу в бомбосховища. Вони були різні — мовчазні й налякані, веселі й упевнені в собі, хтось був на дитячому куражі, хтось був у постійному стресі. Але вони далі лишились нашими, харківськими дітьми”, — зауважив письменник.

Сергій Жадан сподівається, що харківські діти й надалі житимуть в українському місті та любитимуть його, маючи “харківський кураж”.

“Дуже хочеться, щоби вони це місто любили. Щоби вони не мовчали. Щоби в них був харківський кураж і не було страху перед цим світом, який для них залишили дорослі”, — написав Жадан.

Відомо, що наразі Сергій Жадан перебуває у Харкові. Він займається волонтерством та просуванням української культури, попри обстріли окупантів. Письменник наголошує, що не збирається виїжджати з міста, бо тут “багато роботи”: допомога потрібна, як українським воїнам, так і цивільним мешканцям міста.