Девід Лінч опублікував архівну короткометражку «THE 3Rs»: відео

Режисер Девід Лінч опублікував ще один сюрреалістичний короткометражний фільм зі свого архіву — стрічку "THE 3Rs".

Відео опубліковано на каналі проєкту DAVID LYNCH THEATER.

Тривалість чорно-білого ролика — 1,5 хвилини. У ньому фігурують, зокрема, гумова качка та людина з молотком. Відеоряд супроводжується звуками дзижчання комах тавереску свині.

Цей фільм використовувався як трейлер Віденського кінофестивалю 2011 року.