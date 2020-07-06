Девід Лінч опублікував архівну короткометражку «THE 3Rs»: відео

Відео опубліковано на каналі проєкту DAVID LYNCH THEATER.
Тривалість чорно-білого ролика — 1,5 хвилини. У ньому фігурують, зокрема, гумова качка та людина з молотком. Відеоряд супроводжується звуками дзижчання комах тавереску свині.
Цей фільм використовувався як трейлер Віденського кінофестивалю 2011 року.
- Раніше відомий американський режисер Девід Лінч опублікував в Мережі архівне відео — свій короткометражний анімаційний фільм “Fire”.
- Згодом Лінч почав публікувати в Мережі частинами свій короткометражний фільм “Кролики”, знятий в 2002 році.