Covid-19 Україна

оновлено 06.07.2020 о 19:02

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Девід Лінч опублікував архівну короткометражку «THE 3Rs»: відео

Режисер Девід Лінч опублікував ще один сюрреалістичний короткометражний фільм зі свого архіву — стрічку "THE 3Rs".

Понеділок, 6 липня 2020, 20:23

Відео опубліковано на каналі проєкту DAVID LYNCH THEATER.

Тривалість чорно-білого ролика — 1,5 хвилини. У ньому фігурують, зокрема, гумова качка та людина з молотком. Відеоряд супроводжується звуками дзижчання комах тавереску свині.

Цей фільм використовувався як трейлер Віденського кінофестивалю 2011 року.

Теги: Дэвид Линч, короткометражка

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