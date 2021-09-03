Ролик опубліковано на сторінці Adult Swim в Twitter.

Як відомо, 5 вересня вийдуть 9 та 10 серії 5 сезону “Ріка і Морті”. Напередодні виходу завершальних серій творці шоу випустили кінематографічний ролик із назвою “C-132”. Це кодовий номер одного з паралельних всесвітів, у якому мешкали Рік і Морті.

У короткому відео з’явилися 18-річник актор Джейден Мартелл (“Воно”, “Ножі наголо”) в ролі Морті та 82-річний Крістофер Ллойд, зірка кінотрилогії “Назад у майбутнє”, в ролі Ріка.

Чи з’являться актори у фрагменті останніх серій, чи це просто повноцінний рекламний ролик — залишається незрозумілим. Жодних дат та додаткової інформації озвучено не було.

Як відомо, перші короткометражки зі схожими героями від Джастіна Ройленда мали назву “Справжні анімовані пригоди Дока і Мхарті”. Це була агресивна пародія на “Назад у майбутнє” з рейтингом 16+.

Нагадаємо, “Рік і Морті” — анімаційна комедія, створена Джастіном Ройлендом і Деном Гармоном, що розповідає про життя родини Сміт (батьків Джеррі та Бет, їхніх дітей Саммер і Морті та божевільного дідуся-вченого Ріка Санчеса, який мешкає з ними як гість). Прем’єра відбулася на Adult Swim у 2013 році. Відтоді було випущено вже 4 сезони, останній з яких закінчився у травні 2020 року.