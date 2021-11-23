Про це повідомило британське видання The Guardian.

На аукціоні Christie’s, який проходив у Парижі, за 3 мільйони доларів США продали книгу Алехандро Ходоровскі з розкадруванням фільму “Дюна”, яку так і не було знято у 1970-х.

Цей проєкт мав би об’єднати великих зірок того періоду, включаючи Сальвадора Далі, Міка Джаггера, Алена Делона та Pink Floyd, але розвалився через чотири роки підготовки через нестачу фінансування.

Christie’s визнав, що їхня початкова оцінка малюнків від 25 000 євро до 35 000 євро не врахувала зростання інтересу, викликаного новою версією фільму, який став лідером за касовими зборами по всьому світові.

A copy of Jodorowsky’s Dune, the holy grail of science fiction, has just this moment sold at auction for 2.2 million Euros. It was expected to reach 25k. pic.twitter.com/FIkLJiHF8B — Will Buxton (@wbuxtonofficial) November 22, 2021

У виданні можна знайти розкадрування картин з діалогами, а також описи персонажів і навколишнього середовища. Автори малюнків — французький ілюстратор Мебіус (псевдонім Жана Жиро), швейцарський художник Ханс Руді Гігер та британець Кріс Фосс.

За даними експертів, всього у світі – від 10 до 20 екземплярів друкованої “Дюни”, один з яких знаходиться у Ходоровські, а неповна версія є у мережі.