Про це повідомило британське видання The Guardian.

На аукціоні Christie’s, який проходив у Парижі, за 3 мільйони доларів США продали книгу Алехандро Ходоровскі з розкадруванням фільму “Дюна”, яку так і не було знято у 1970-х.

Цей проєкт мав би об’єднати великих зірок того періоду, включаючи Сальвадора Далі, Міка Джаггера, Алена Делона та Pink Floyd, але розвалився через чотири роки підготовки через нестачу фінансування.

Christie’s визнав, що їхня початкова оцінка малюнків від 25 000 євро до 35 000 євро не врахувала зростання інтересу, викликаного новою версією фільму, який став лідером за касовими зборами по всьому світові.

A copy of Jodorowsky’s Dune, the holy grail of science fiction, has just this moment sold at auction for 2.2 million Euros. It was expected to reach 25k. pic.twitter.com/FIkLJiHF8B

— Will Buxton (@wbuxtonofficial) November 22, 2021