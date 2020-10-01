Відео опубліковано на YouTube-каналі Джамали.

Режисером ролика став Максим Коцький, а оператором – Дмитро Чернявський.

Зйомки кліпу пройшли в Київській області на території ландшафтного заказника “Васильківські Карпати”.

“Знімали ми цілий день! З 5 ранку до 9 вечора. І було дуже складно. Одна локація. Максимум у мене було 20 хвилин перерви. Весь час потрібно було зловити світло і виконати потрібну задачу по діях”, – розповіла Джамала.

За її словами, особливістю відео стало те, що на майданчику знімальна група і актори створювали новий час, можливо, антиутопію.

“Де кожен живе на своєму острові на самоті, але при цьому розуміє, що сьогодення народжується в спілкуванні, обміні думками, дружбі, коханні. Не дивлячись на те, що в кадрі чоловік і жінка, в відео немає якоїсь любовної історії. Наше відео про справжню дружбу і обмін творчою енергією, про вміння захоплюватися талантом іншої людини”, – додала співачка.

Своєю чергою, Pianoбой зазначив, що він не великий фанат зйомок і як такого красивого віжуалу. Тому він любить кліпи, в яких його немає в кадрі.

“Але у випадку з “Ендорфінами” все сталося якось само собою. Ось я вже в лляному білому костюмі йду по полю, а ось кавовий стіл перетворюється в стійку для піаніно – і все, мене захопила магія ендорфінів і голос Джа. Це легка і дуже музична пісня: її треба слухати, сидячи на борту яхти. Ну або танцювати під неї з коханою людиною біля каміна. І нехай будуть з нами ендорфіни!” – додав виконавець.