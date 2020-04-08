Про це вона написала в Instagram.
Артистка зазначила, що за час загальнонаціонального карантину, разом з сином Еміром-Рахманом, збирає конструктор, малює, ліпить з пластиліну і так далі. Також молода мама вчить з 2-річною дитиною букви і кольори.
“Фантазія закінчується … Я вже не можу одне і те ж по колу”, – написала співачка, попросивши порекомендувати мультики для її дитини.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фантазія закінчується 😂 Діліться, як проводите час з вашими малюками вдома? Ми — ⠀ • збираємо конструктор, ⠀ • малюємо; ⠀ • ліпимо з пластиліну, ⠀ • вчимо букви, кольори і т.д. ⠀ І, звичайно, дивимося мультики. І тут питання! Які порекомендуєте мультики для дитини 2 років? Я вже не можу одне і те саме по колу 😂😭 ⠀ P.S. Вираз обличчя Еміра говорить про те, що справа дуже серйозна 😂😂😂 ⠀ #разомвдома #togetherathome
Нагадаємо, що в 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі Києва. Співачка вийшла заміж за всіма традиціями весільного обряду кримських татар. Сеит-Бекір – кримський татарин за походженням, родом із Сімферополя.
Варто зазначити, що 20 лютого цього року Джамала оголосила, що очікує на другу дитину.
- У грудні минулого року співачка Джамала та реп-виконавиця Alyona Alyona презентували спільну пісню “Забирай”. Вона присвячена темі кібербулінгу, хейту в Мережі, “диванним критикам”, які живуть чужим життям і жорстко критикують інших людей в соцмережах.