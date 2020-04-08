Про це вона написала в Instagram.

Артистка зазначила, що за час загальнонаціонального карантину, разом з сином Еміром-Рахманом, збирає конструктор, малює, ліпить з пластиліну і так далі. Також молода мама вчить з 2-річною дитиною букви і кольори.

“Фантазія закінчується … Я вже не можу одне і те ж по колу”, – написала співачка, попросивши порекомендувати мультики для її дитини.

Нагадаємо, що в 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі Києва. Співачка вийшла заміж за всіма традиціями весільного обряду кримських татар. Сеит-Бекір – кримський татарин за походженням, родом із Сімферополя.

Варто зазначити, що 20 лютого цього року Джамала оголосила, що очікує на другу дитину.