Своїми почуттями вона поділилася в Instagram.
За словами Джамали, зараз у неї немає багато часу на переживання, адже потрібно займатися маленьким сином Еміром-Рахманом, якому скоро виповниться два роки.
“Почуваю себе добре. За відчуттями друга вагітність не схожа на першу. У перший раз для тебе все нове – відчуваєш раніше невідомі почуття, боїшся щось пропустити або нашкодити дитинці, весь час прислухаєшся до себе, відчуваєш тривогу. Зараз я прислухаюся до себе, але багато уваги приділяю Еміру, тому немає часу турбуватися. Я стала спокійніше. Відчуваю відповідальність і за Еміра, і за майбутню дитину. В першу вагітність ти ходиш як німфа, пурхаєш і відчуваєш себе особливою, ніби все погляди світу спрямовані на тебе”, – поділилася Джамала.
А ще співачка додала, що в цей період відчуває себе дуже красивою.
“Ще мені здається, тіло більше готове до другої вагітності. Стан шкіри і волосся покращився, губи стали більше. Природа робить все, щоб вагітна жінка відчувала себе красивою. А ще зараз багато красивого одягу для вагітних. Ти стаєш просто богинею!” – зазначила співачка.
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В ожидании второго ребёнка. ⠀ Много комментариев на эту тему, поэтому решила написать. ⠀ Сразу скажу, что по ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое – испытываешь ранее неизвестные чувства, ты боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмир-Рахману, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка. ⠀ Первый раз ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира устремлены на тебя 😂 А кто-то хочет поспорить, ведь целая вселенная внутри тебя? ⠀ Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутсвие сна и т.д. ⠀ Но кто об этом потом вспомнит? 😂 ⠀ Во второй раз тело кажется больше готово 🙂 Состояние кожи и волос улучшилось. Правда, иногда то сухость, то жирность кожи лица, но губы стали больше 😂💋 ⠀ Природа делает все, чтобы все девочки в положении ощущали себя красивыми! Можно экспериментировать с одеждой, чтобы не ощущать себя грузной. Совсем необязательно надевать все широкое и расклешенное, я вас прошу! Когда, как не сейчас, тебя не упрекнут в лишних кило, а ты будешь просто богиней ❤️ ⠀ Кстати, что это за ерунда: «похорошела — будет девочка, не изменилась — ждёт мальчика, девочки красоту забирают, мальчики — отдают» ⠀ Прекратите это немедленно! Вас читают беременные! 😂 А они и так мнительные! ⠀ Они все прекрасны! 🌷
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