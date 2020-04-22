Своїми почуттями вона поділилася в Instagram.

За словами Джамали, зараз у неї немає багато часу на переживання, адже потрібно займатися маленьким сином Еміром-Рахманом, якому скоро виповниться два роки.

“Почуваю себе добре. За відчуттями друга вагітність не схожа на першу. У перший раз для тебе все нове – відчуваєш раніше невідомі почуття, боїшся щось пропустити або нашкодити дитинці, весь час прислухаєшся до себе, відчуваєш тривогу. Зараз я прислухаюся до себе, але багато уваги приділяю Еміру, тому немає часу турбуватися. Я стала спокійніше. Відчуваю відповідальність і за Еміра, і за майбутню дитину. В першу вагітність ти ходиш як німфа, пурхаєш і відчуваєш себе особливою, ніби все погляди світу спрямовані на тебе”, – поділилася Джамала.

А ще співачка додала, що в цей період відчуває себе дуже красивою.

“Ще мені здається, тіло більше готове до другої вагітності. Стан шкіри і волосся покращився, губи стали більше. Природа робить все, щоб вагітна жінка відчувала себе красивою. А ще зараз багато красивого одягу для вагітних. Ти стаєш просто богинею!” – зазначила співачка.