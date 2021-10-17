Джеймі Лі Кертіс заявила, що рух #MeToo засмутив би її покійну матір-акторку

Американська акторка Джеймі Лі Кертіс зізналася, що рух осуду сексуальних домагань та насильства #MeToo засмутив би її матір Джанет Лі.

Про це Лі Кертіс повідомила під час інтерв’ю журналу Interview Magazine.

Зокрема, акторка спрогнозувала, як відреагувала б її покійна мати – акторка Джанет Лі – на рух #MeToo. Лі Кертіс вважає, що “вся ця ситуація засмутила б Джанет Лі”.

“Я не думаю, що Джанет коли-небудь розповіла б про якусь непристойну поведінку щодо неї, якби це сталося… Думаю, рух #MeToo справді засмутив би її”, – сказала Джеймі під час розмови Мелані Гріффіт.

Водночас акторка наголосила, що з її боку не чесно говорити щось від імені покійної матері.

Проте інтерв’юерка Мелані Гріффіт нагадала, що її мати Тіппі Хедрен та Джанет Лі неодноразово співпрацювали з режисером Альфредом Хічкоком. Тіппі публічно заявила про сексуальні домагання Хічкока. Однак Лі уникала коментарів щодо цього.

Мелані додала, що скарги її матері “на той момент не сприйняли серйозно, її уникали”.

Однак Джеймі зазначила, що її мати навряд чи публічно заявляла б про домагання з боку Хічкока.

“Я не думаю, що Джанет коли-небудь визнала б щось подібне, тому що вона була просто вдячна”, – пояснила Джеймі.

Нагадаємо, що Джанет Лі померла у 2004 році у віці 77 років. Тоді рух #MeToo ще не розпочався.

ДОВІДКА. #MeToo – це соціальна акція-флешмоб проти сексуального насильства і сексуальних домагань, поширені в соціальних мережах в жовтні 2017 року в результаті секс-скандалу навколо кінопродюсера Гарві Вайнштейна.