Голлівудська актриса Дженніфер Лопес планує переїхати з Майамі в Лос-Анджелес для возз'єднання з Беном Аффлеком.

Про це повідомляє журнал People.

Більшу частину останніх кількох років Лопес провела в Майамі, де живуть її колишній наречений Алекс Родрігес і колишній чоловік Марк Ентоні.

У Лопес і Ентоні зберігаються дружні стосунки з моменту їх розриву в 2011 році. Що стосується Лопеса і Родрігеса, то вони розійшлися в квітні.

Запланований переїзд спростить відновлені відносини актриси з Беном Аффлеком, оскільки актор живе в каліфорнійському місті поруч зі своїми трьома дітьми, яких він виховує з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

За словами джерела, напередодні рішення про переїзд Аффлек і Лопес вже обговорювали плани на літо. Воно також зазначило, що пара хоче проводити разом якомога більше часу.

“Вони теж хочуть відправитися в подорож”, – додало джерело.

Зазначимо, що кілька днів тому Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову з’явилися на публіці в компанії друзів. Зокрема, пару бачили за вечерею в ресторані Merois, розташованому на даху готелю Pendry, що в Західному Голлівуді. Вони були в компанії друзів 51-річної співачки — менеджеркою Бенні Медіною та продюсером Елейн Голдсміт-Томас.

Очевидці кажуть, що актори обіймалися та були ніжними одне до одного. Ймовірно, саме після цієї вечері Аффлек залишився на ніч у будинку Лопес.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.