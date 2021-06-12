Акторка й співачка Дженніфер Лопес полетіла до Бена Аффлека в його сорочці.

Про це пише видання Just Jared.

Зокрема, папараці сфотографували Лопес спільно з донькою Еммою на летовищі. Вони підіймалися на борт приватного літака.

Однак журналістів зацікавила саме сорочка, яку вдягнула Лопес, адже 14 травня у такій же сфотографували Аффлека.

Нещодавно Лопес повернулася до Лос-Анджелеса з Маямі, де тривало фільмування її нового кліпу. Водночас Аффлека бачили у Лас-Вегасі, де він працює над новим фільмом.

Видання зазначає, що Лопес могла полетіти саме туди, щоб зустрітися з коханим у перервах між роботою.

Зазначимо, що кілька днів тому Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з’явилися на публіці в компанії друзів. Зокрема, пару бачили за вечерею в ресторані Merois, розташованому на даху готелю Pendry, що в Західному Голлівуді. Вони були в компанії друзів 51-річної співачки — менеджеркою Бенні Медіною та продюсером Елейн Голдсміт-Томас.

Очевидці кажуть, що актори обіймалися та були ніжними одне до одного. Ймовірно, саме після цієї вечері Аффлек залишився на ніч у будинку Лопес.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.