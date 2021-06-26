48-річний Бен Аффлек та 51-річна Дженніфер Лопес влаштувати романтичне побачення в ресторані Avra Beverly Hills Estiatorio (Лос-Анджелес). Вони провели в окремій кімнаті близько двох годин.

Про це повідомляє PEOPLE.

“Вони насолоджувались середземноморською кухнею… Джен виглядала приголомшливо… В обох був чудовий настрій. Бен завжди щасливий, коли поряд з Джен”, – розповів виданню інсайдер.

Він також додав, що Лопес та Аффлек намагаються бути вдвох якомога більше часу.

Зазначимо, що до цього Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з’явилися на публіці в компанії друзів. Зокрема, пару бачили за вечерею в ресторані Merois, розташованому на даху готелю Pendry, що в Західному Голлівуді. Вони були в компанії друзів 51-річної співачки — менеджеркою Бенні Медіною та продюсером Елейн Голдсміт-Томас.

Очевидці кажуть, що актори обіймалися та були ніжними одне до одного. Ймовірно, саме після цієї вечері Аффлек залишився на ніч у будинку Лопес.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.