Незадовго до виходу у прокат фільму "Джон Вік: Глава 4", четверта частина бойовика за участю Кіану Рівза стала фільмом із найвищим рейтингом у франшизі на Rotten Tomatoes.

Про це повідомляє hypebeast.

На момент написання фільм отримав 89 відгуків і оцінку Certified Fresh 93%. Початкова реакція на фільм полягає в тому, що критики називають його “одним із найкращих бойовиків, коли-небудь створених”, вихваляючи Рівза за його гру та сюжетну лінію, яка постійно тримає глядачів у напрузі завдяки “інтуїтивному та жорстокому екшену”.

На даний час фільм може отримати найкращі перші вихідні франшизи в прокаті, очікуючи 64 мільйони доларів США. З рейтингом 93% на Rotten Tomatoes фільм є першим з усієї франшизи, який набрав понад 90%.

Фільм режисера Чеда Стахельскі підіймає Джона Віка на нові висоти зі знайомими обличчями, серед яких Донні Єн, Лоуренс Фішберн, Хіроюкі Санада, Шамієр Андерсон, Ріна Саваям і нещодавно покійний Ленс Реддік.

Персонаж Рівза мститься організації, більш відомій як “Високий стіл”, відновлюючись під землею разом із Королем Боуері, після подій третього фільму “Джон Вік: Глава 3 – Парабелум”.

Минулими вихідними Ленса Реддіка знайшли мертвим – у віці 60 років під час його престуру. Після його смерті його однолітки віддали данину поваги відомому акторові.

Прем’єра фільму “Джон Вік: Глава 4” відбудеться в кінотеатрах цього тижня, 24 березня.