Британський співак Ед Ширан розповів, що готує пісенний альбом, який вийде після його смерті.

Про це він розповів в інтерв’ю Rolling Stone.

Британський співак та втор пісень Ед Ширан розповів, що планує продовжувати додавати пісні до свого “останнього” альбому, який буде випущено, коли він залишить цей світ.

“Я хочу поступово зробити цей альбом “ідеальним” на все життя, додаючи пісні. І нехай у моєму заповіті буде вимога про те, що після моєї смерті цей альбом має вийти у світ”, – сказав Ед Ширан.

32-річний виконавець вирішив зробити це, коли вперше розповів про суїцидальні думки після смерті його найкращих друзів Джамала Едвардса та Шейна Уорна, які померли з інтервалом у декілька тижнів.

За його словами, тоді він був спустошений через смерть у лютому 2022 року музичного продюсера Джамала, сина зірки “Loose Women” Бренди Едвардс, який помер після зупинки серця, спричиненої кокаїном і алкоголем.

“Мій найкращий друг помер. І він не повинен був цього робити. У моєму житті завжди були справжні падіння. Я відчував, що не хочу більше жити. І у мене так було протягом усього мого життя… ти під хвилями тонеш”, – пояснив Ед Ширан.

Також він зазначив, що через власну депресію відчував себе егоїстичним батьком. Співак розповів й про те, що через стрес у нього виникли проблеми з їжею – розлад харчової поведінки. Він порівнював себе з іншими попвиконавцями, такими як Джастін Бібер, які мали гарну фізичну форму.

Ед Ширан сказав, що після співпраці з такими співаками, як Джастін Бібер і Шон Мендес, він намагався боротися зі своїм зовнішнім виглядом, і зізнався, що почав “наїдатися”, а потім повертав їжу назад.

“У мене справжня проблема з їжею. Я справжній ненажера. Але тепер я більше займаюся спортом і дітьми. І звісно працюю”, – підкреслив Ед Ширан.