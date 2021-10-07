Ведуча Елен Дедженерес запускає бренд засобів для догляду за шкірою під назвою Kind Science.

Про це вона оголосила під час “Шоу Елен Дедженерес” цього тижня.

Елен розповіла, що працювала над власним брендом впродовж останніх трьох років. Він отримав назву Kind Science і буде презентований 26 жовтня.

Дедженерес переконує, що продукти бренду виготовлятимуть без шкоди для планети і тварин, а також продаватимуть за оптимальною ціною.

Дедженерес не уточнила, які види продуктів для догляду за шкірою буде пропонувати бренд.

Утім слоган бренду — “Прийміть свій вік, а не свої зморшки” — натягає, що це, ймовірно, будуть засоби для зволоження шкіри та запобігання зморшкам.

I’ve been working on something for 3 years – it’s coming October 26th. Go to https://t.co/2LJmH1xhty to sign up and learn more. pic.twitter.com/jCs1GFqa2g — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) October 5, 2021

Для бренду вже запущений однойменний сайт, заведені сторінки на Facebook та Instagram.

В одному з дописів заявлено, що Kind Science — це не про запобігання старінню, оскільки “старіння це добра річ”.

Так ведуча поповнила список зірок, що цьогоріч запустили власні косметичні бренди. До прикладу, Дженніфер Еністон та Пріянка Чопра запустили бренди догляду за волоссям LolaVie та Anomaly.