Про це вона оголосила під час “Шоу Елен Дедженерес” цього тижня.

Елен розповіла, що працювала над власним брендом впродовж останніх трьох років. Він отримав назву Kind Science і буде презентований 26 жовтня.

Дедженерес переконує, що продукти бренду виготовлятимуть без шкоди для планети і тварин, а також продаватимуть за оптимальною ціною.

Дедженерес не уточнила, які види продуктів для догляду за шкірою буде пропонувати бренд.

Утім слоган бренду — “Прийміть свій вік, а не свої зморшки” — натягає, що це, ймовірно, будуть засоби для зволоження шкіри та запобігання зморшкам.

I’ve been working on something for 3 years – it’s coming October 26th. Go to https://t.co/2LJmH1xhty to sign up and learn more. pic.twitter.com/jCs1GFqa2g

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) October 5, 2021