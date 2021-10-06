Емілі Ратаковскі розчарована через витік фрагменту її книги про домагання з боку Робіна Тіка

Американська модель Емілі Ратаковскі вперше прокоментувала витік фрагменту її книги, в якому вона розповідає про сексуальні домагання з боку співака Робіна Тіка.

Про це повідомляє американське видання Extra.

Як відомо, у своїй книзі “Моє тіло”, що вийде у листопаді цього року, Ратаковскі розповіла, що відомий співак Робін Тік домагався її під час знімання кліпу на хіт Blurred Lines.

За словами зірки, під час фільмування вона була топлес. У якийсь момент Тік підійшов до неї та схопив за оголені груди.

Цей фрагмент книги опинився у розпорядженні ЗМІ, тож Ратаковскі та Тік опинилися у центрі уваги.

Модель каже, що розчарована витоком частини її книги.

“Розчаровує те, що я не розповіла про це сама, це був витік. Мені було важко, мені дійсно подобається контролювати свій імідж, і я написала цю книгу-есе, щоб поділитися всією історією і всіма її сторонами, і я відчуваю, що це перетворюється на божевільний клікбейт з використанням таких слів, як “сексуальне насильство” і “звинувачення”, але нікого не цікавить суть есе… Я з нетерпінням чекаю, коли люди зможуть почути мої власні слова”, – прокоментувала зірка.