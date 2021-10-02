Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Борди із цифрою 30 фанати Адель помітили в понад десяти країнах. Зокрема, музична станція в Дубліні опублікувала відео з цифрою 30 на Камден-стрит.
Ще один натяк – у свій 31-й день народження, Адель написала в Instagram:
“30-ть ще повернеться”.
Цікаво, що у 2008 році Адель випустила альбом “19”, у 2011 – “21”, а потім був “25”. Усі вони асоціювались із віком співачки на момент запису альбому.
У березні цього року Адель офіційно розлучилася з ексчоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі. У співачки є восьмирічний син Анджело.
У липні Адель відвідала гру фіналу Національної баскетбольної асоціації (НБА) 2021 у Феніксі. Поряд із нею був Річ Пол.
- Британська співачка Адель потішила фанатів новою світлиною. Цього разу зірка вдягнула футболку збірної Англії з футболу та подякувала їм за видовищну гру.