Фанати співачки Адель чекають на вихід її нового альбому. На це натякають борди з цифрою 30. До цього альбом співачки "25" вийшов шість років тому.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Борди із цифрою 30 фанати Адель помітили в понад десяти країнах. Зокрема, музична станція в Дубліні опублікувала відео з цифрою 30 на Камден-стрит.

Ще один натяк – у свій 31-й день народження, Адель написала в Instagram:

“30-ть ще повернеться”.

Цікаво, що у 2008 році Адель випустила альбом “19”, у 2011 – “21”, а потім був “25”. Усі вони асоціювались із віком співачки на момент запису альбому.

У березні цього року Адель офіційно розлучилася з ексчоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі. У співачки є восьмирічний син Анджело.

У липні Адель відвідала гру фіналу Національної баскетбольної асоціації (НБА) 2021 у Феніксі. Поряд із нею був Річ Пол.