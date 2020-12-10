Фільм Пола Андерсона "Мисливець на монстрів" з Мілою Йовович вилучили з китайського прокату через расистський жарт.

Про це повідомляє Deadline.

Один з персонажів говорить: “Подивися на мої коліна? Які вони? Китайські”. У слові “китайський” (chinese) є слово “коліна” (knees).

Глядачам жарт нагадав расистську пісню зі словами “Chinese, japanese, dirty knees” ( “Китайці, японці – брудні коліна”). Прокат “Мисливця на монстрів” був зупинений. Вираз вважається образливим для жителів обох країн. У 20-му столітті в англомовних країнах цю фразу вимовляли, як спів, що використовується для насмішок над дітьми азіатського походження.

Автори картини вже вибачилися за жарт, заявивши, що не хотіли дискримінувати китайську аудиторію, і пообіцяли вирізати з картини відповідну сцену.

Головні ролі у стрічці зіграли Міла Йовович, Тоні Джаа, репер Tи-Ай, Рон Перлман і Дієго Бонета. Режисером виступив чоловік Йовович – Пол Вільям Скотт Андерсон, який зняв кілька частин “Оселі зла”.

За сюжетом стрічки, лейтенант Артеміс (Йовович) і її солдати потрапляють в паралельний світ, населений монстрами. Для виживання бійці об’єднуються з так званим мисливцем (Тоні Джаа), який вміє вбивати тварюк.

Раніше стало відомо, що прем’єру стрічки перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Вона мала відбутися у вересні поточного року.