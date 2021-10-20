Про це в Twitter повідомив редактор видання Variety Метт Доннелі.

У вівторок, 19 жовтня, в Лос-Анджелесі відбулася прем’єра стрічки Marvel “Вічні”, у якій знялися Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кіт Герінґтон, Сальма Хаєк, Джемма Чан, Кумейл Нанджіані та інші.

Заяви про те, що до кіновсесвіту Marvel, ймовірно, приєднався Гаррі Стайлс, з’явилися після прем’єри “Вічних”.

“Велике відкриття від прем’єри “Вічних” — Гаррі Стайлс приєднався до MCU (Marvel Cinematic Universe — ред.) в ролі Ероса, брата Таноса”, — заявив Донеллі.

ЗМІ також інформують, що Стайлз з’явився в сцені після титрів. Про роль його персонажа у “Вічних” та майбутніх проєктах кіновсесвіту поки невідомо.

Видання Screenrant акцентувало, що на ранніх показав для преси сцени після титрів з фільму не були показані. Журналісти припускають, що у такий спосіб утримували в таємниці участь Стайлса.

Ерос, якого, як передбачається, зіграє Стайлс, вперше з’явився в коміксі про “Залізну людину” у лютому 1973 року. Він — представник раси людського відгалуження, відомої як “Вічні”. Там, де Ерос виступає в ролі супергероя Старфокс, йому протистоїть його божевільний брат Танос. Обоє народилися на Титані й мають здатність маніпулювати емоціями інших.

З 2013 по 2017 Стайлс знявся у трьох документальних та концертних стрічках, дві з яких були про One Direction.

У 2017 році дебютував як актор у стрічці Крістофера Нолана “Дюнкерк”. Того ж року випустив свій перший сольний альбом “HARRY STYLES”.

Також Стайлс знявся в стрічці “Не хвилюйся, дорога”, психологічному горорі з елементами трилера, режисеркою якої була Олівія Вайлд, з якою від початку року співак перебуває у стосунках.