Гаррі Стайлз в ролі Ероса: Хлоя Чжао розповіла, як обрала актора

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Deadline.

Як сповіщалося, 19 жовтня, в Лос-Анджелесі відбулася прем’єра стрічки Marvel “Вічні”, у якій знялися Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кіт Герінґтон, Сальма Хаєк, Джемма Чан, Кумейл Нанджіані та інші. Гаррі Стайлз в сцені після титрів з’явився в ролі Ероса. Бонусна сцена після показує Ероса і Тролля Піпа.

Режисерка розповіла, що від самого початку розглядала Стайлза як виконавця ролі Ероса.

“Я не пропонувала оживити Ероса і шукати актора на його роль. Я стежила за Гаррі з часів “Дюнкерка” (Стайлз дебютував як актор у стрічці Крістофера Нолана “Дюнкерк”), думала, що він був дуже цікавий. Після зустрічі з ним я зрозуміла, що це той персонаж. У ньому так багато Ероса. Якщо він каже “так”, а потім Кевін Файгі (кінопродюсер та один із керівників Marvel Studios — ред.) каже “так”, то все добре. І я дуже радію, що вони обидва це зробили”, — сказала вона.