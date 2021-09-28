Про це пише Hypebeast.

Відтоді як Вільямсобійняв посаду креативного директора, модний дім став все частіше представляти більш авангардні колекції.

Нові кросівки, що отримали назву Monumental Mallow, були представлені на показі осінь-зима 2021.

Взуття зроблене з литої гуми в двох варіантах: з низьким верхом і високим з сітчастою підкладкою.

Всі вони мають чорну, досить масивну підошву, чим нагадують масивні сабо.

Глянцеві і матові моделі доступні в молочному, чорному і коричневому кольорах.

Вартість одієї пари стартує від $595, а за глянцеву гуму доведеться доплатити ще $100.