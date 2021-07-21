Про це він розповів виданню People.
Тайгер розповів, що в нього тісні взаємовідносини з 13-річною дочкою.
В спортсмена запитали, чому його навчила дочка, на що 45-річний Вудс відповів:
“Чого мене навчила дочка? Я не люблю хлопчиків”. Через деякий час гольфіст сказав, що дочка навчила його бути терплячішим.
“Вона маленька татусева дочка… Я її просто обожнюю”.
Гольфіст зізнався, що якби міг, то зробив би так, аби дочка завжди жила поряд та ніколи не покидала батьківське гніздо.
- 23 лютого американський гольфіст Тайгер Вудс потрапив у тяжку аварію під Лос-Анджелесом в Каліфорнії (США) – його машина вилетіла з дороги й перекинулася. Спортсмен отримав множинні переломи ніг; його прооперували.
- У квітні у поліції Лос-Анджелеса повідомили, що детективам вдалося встановити причину, чому американський гольфіст Тайгер Вудс не впорався з керуванням, внаслідок чого його автомобіль з’їхав з дороги, а спортсмен отримав травми. Але причину не називають.