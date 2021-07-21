Гольфіст Тайгер Вудс розповів, що його дочка, 13-річна Сем Алексіс Вудс, змушує його одночасно плакати та сміятись.

Про це він розповів виданню People.

Тайгер розповів, що в нього тісні взаємовідносини з 13-річною дочкою.

В спортсмена запитали, чому його навчила дочка, на що 45-річний Вудс відповів:

“Чого мене навчила дочка? Я не люблю хлопчиків”. Через деякий час гольфіст сказав, що дочка навчила його бути терплячішим.

“Вона маленька татусева дочка… Я її просто обожнюю”.

Гольфіст зізнався, що якби міг, то зробив би так, аби дочка завжди жила поряд та ніколи не покидала батьківське гніздо.