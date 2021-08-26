Відповідний ролик вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
“Я працювала у День Незалежності і була офлайн, але увесь день відзначала нашу незалежність у серці і голосними вигуками на вулицях Франції між жовто-блакитних квітів. З Днем Незалежності, Україно! Пишаюсь бути твоєю”, – зазначила Іванна.
Іванна Сахно народилася у Києві 14 листопада 1997 року у сім’ї працівників кіно, режисера Галини Кувивчак-Сахно та оператора Анатолія Сахна. В Україні вона стала відомою після випадкової появи у першому частково україномовному сіткомі “Леся+Рома” (2005—2008) та згодом у фільмі “Іван Сила” (2013).
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У віці 15 років Іванна разом з батьками переїхала в Лос-Анджелес, і з 2013 року там живе та працює. Відтоді вона зіграла в голлівудському блокбастері “Тихоокеанський рубіж: Повстання” (2018), в голлівудській екшн-комедії “Шпигун, який мене кинув” з Мілою Куніс (2018), та триллері з елементами жахів “Пік страху” (“Нехай сніжить”) (2020).
- В минулому році американський дистриб’ютор Lionsgate придбав права на український трилер Let It Snow. Головну роль у кінострічці виконала 22-річна голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно. #Букви розповідали, що відомо про акторку.