#Букви розповідають, що відомо про акторку.
Біографія та кар’єра
Іванна Сахно народилася в Києві 14 листопада 1997 року в родині режисерки Галини Кувівчак-Сахно та оператора Анатолія Сахно. У неї є старший брат — Тарас Сахно. Він — письменник жанру нон-фікшн.
Як акторка розповіла в інтерв’ю львівському виданню “Високий замок” в 2016 році, у віці 13 років вона виїхала з Києва до Ванкувера та навчалася в канадській школі. Після Іванна вчилася в старшій школі Beverly Hills High School в Каліфорнії.
У 2013 року Сахно з батьками переїхали до Лос-Анджелесу. Там Іванна закінчила Інститут театру і кіно Лі Страсберга.
Іванна почала зніматися в кіно в 9-річному віці. Її перша роль — роль племінниці Лесі в першому частково україномовної ситкомі “Леся+Рома”, який виходив на телеканалі ICTV з 2005 по 2008 роки.
До переїзду в США Іванна встигла знятися в кількох телефільмах (“Жіночі сльози”, “Вчитель музики”, “Чоловік для життя, або На шлюб не претендую” і “Контракт”), а також в міні-серіалах “Вагома підстава для вбивства” і ” Фродя” та телесеріалі “Бабине літо”.
Першу роль в повнометражному фільмі Сахно зіграла в 2013 року. Це був дитячий фільм “Іван Сила” українського режисера Віктора Андрієнка.
Після імміграції українка зіграла в двох хоррор-фільмах — “Дерево тіл” та “Необоротне”. Обидва фільми були малобюджетними і не принесли дівчині популярності.
Популярність прийшла до акторки в 2018 році. Тоді Сахно зіграла одразу в двох крупнобюджетних фільмах — голлівудському блокбастері “Тихоокеанський рубіж: Повстання”, де вона з’явилася в ролі кадета Вікторії, і екшн-комедії “Шпигун, який мене кинув”, де вона склала компанію таким зіркам, як Міла Куніс та Джилліан Андерсон.
У 2020 році найбільший американський дистриб’ютор Lionsgate придбав права на трилер Let it snow режисера Станіслава Капралова, головну роль в якому виконала Сахно. Ця стрічка стала першим фільмом українського режисера, яку купив для прокату голлівудський гігант.
19 липня був опублікований трейлер кінострічки. Вихід фільм очікується у вересні поточного року, прокат в Україні — за кілька місяців після світової прем’єри.
Сахно та Україна
Акторка регулярно буває в Україні, відвідує рідних. У 2013—2014 роках Іванна активно стежила за перебігом Революції Гідності та брала участь у протестах.
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Truly can’t believe it all started exactly one year ago… I'm incredibly proud to be Ukrainian. #Euromaidan #Ukraine #neverforget Сьогодні цілий день передивлялась нескінченний потік відео починаючи з Майдану та закінчуючи АТО і не могла втримати сліз – це настільки страшно і сумно, що хочеться аби цей сон скінчився. Ми дуже змужніли та духовно виросли на кілька століть вперед за цей рік. Боже, дай прокинутись нашій країні світлим ранком Вільною і Незалежною. Слава нашим Героям і світла пам'ять Небесним Сотням. #євромайдан
У 2015 році на червоній доріжці Каннського кінофестивалю Сахно з’явилася з табличкою на підтримку українського режисера Олега Сенцова і екс-нардепа Надії Савченко, які тоді незаконно утримувалися в Російській Федерації. Ось як акторка згадує про цей день:
“Я вкотре почула з українських ЗМІ про Савченко і Сенцова та зрозуміла, що західні засоби масової інформації недостатньо розкривають цю проблему в своїх новинах. Розуміла й те, що Каннський кінофестиваль не підтримує політичних акцій, але водночас і не забороняє їх .
За годину до дефіле по червоній доріжці побігла до найближчого кіоску і роздрукувала FreeSavchenko та FreeSentsov на двох аркушах звичайного паперу А4 формату. Розуміла, що саме так мала вчинити, тому що хотіла привернути увагу преси до людей, яких незаконно утримують за гратами”.
Також акторка бере участь в культурному житті України. У 2019 Іванна була членкинею журі Міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю.
Сахно в соцмережах
Акторка присутня у всіх популярних соцмережах — у неї є відкриті акаунти в Facebook, Instagram і Twitter.
Найбільш активно Сахно веде сторінку в Instagram. Там вона ділиться особистими фото, новинами про своє життя і здоров’я (в березні зірка захворіла на COVID-19), а також соціально значущою інформацією. Наприклад, Іванна присвятила кілька останніх постів проблемам расизму та поліційної агресії:
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Breonna Taylor would’ve turned 27 today. She should be turning 27. Her murderers, three Louisville officers, HAVE NOT been charged and are still on payroll. Please use your time today to continue demanding justice. Link in bio to action items for us to complete. (artwork by @bpeppersart) #SayHerName #BirthdayForBreonna
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This one is for my Ukrainian diaspora folks, in this country and beyond. Abundantly resourceful talking points to lean on when discussing racial justice with our Ukrainian family members and friends, created by @divchata__ . Друзі, будь ласка приділіть сьогодні 10 хвилин свого часу та прочитайте. Давайте навчатись разом! 🇺🇦
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