#Букви розповідають, що відомо про акторку.

Біографія та кар’єра

Іванна Сахно народилася в Києві 14 листопада 1997 року в родині режисерки Галини Кувівчак-Сахно та оператора Анатолія Сахно. У неї є старший брат — Тарас Сахно. Він — письменник жанру нон-фікшн.

Як акторка розповіла в інтерв’ю львівському виданню “Високий замок” в 2016 році, у віці 13 років вона виїхала з Києва до Ванкувера та навчалася в канадській школі. Після Іванна вчилася в старшій школі Beverly Hills High School в Каліфорнії.

У 2013 року Сахно з батьками переїхали до Лос-Анджелесу. Там Іванна закінчила Інститут театру і кіно Лі Страсберга.

Іванна почала зніматися в кіно в 9-річному віці. Її перша роль — роль племінниці Лесі в першому частково україномовної ситкомі “Леся+Рома”, який виходив на телеканалі ICTV з 2005 по 2008 роки.

До переїзду в США Іванна встигла знятися в кількох телефільмах (“Жіночі сльози”, “Вчитель музики”, “Чоловік для життя, або На шлюб не претендую” і “Контракт”), а також в міні-серіалах “Вагома підстава для вбивства” і ” Фродя” та телесеріалі “Бабине літо”.

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Іванна Сахно у фильмі “Чоловік для життя, або На шлюб не претендую”

Першу роль в повнометражному фільмі Сахно зіграла в 2013 року. Це був дитячий фільм “Іван Сила” українського режисера Віктора Андрієнка.

Після імміграції українка зіграла в двох хоррор-фільмах — “Дерево тіл” та “Необоротне”. Обидва фільми були малобюджетними і не принесли дівчині популярності.

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Іванна Сахно у фильмі “Дерево тіл”

Популярність прийшла до акторки в 2018 році. Тоді Сахно зіграла одразу в двох крупнобюджетних фільмах — голлівудському блокбастері “Тихоокеанський рубіж: Повстання”, де вона з’явилася в ролі кадета Вікторії, і екшн-комедії “Шпигун, який мене кинув”, де вона склала компанію таким зіркам, як Міла Куніс та Джилліан Андерсон.

У 2020 році найбільший американський дистриб’ютор Lionsgate придбав права на трилер Let it snow режисера Станіслава Капралова, головну роль в якому виконала Сахно. Ця стрічка стала першим фільмом українського режисера, яку купив для прокату голлівудський гігант.

19 липня був опублікований трейлер кінострічки. Вихід фільм очікується у вересні поточного року, прокат в Україні — за кілька місяців після світової прем’єри.

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25th day

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Сахно та Україна

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Фото: Іванна Сахно / Facebook

Акторка регулярно буває в Україні, відвідує рідних. У 2013—2014 роках Іванна активно стежила за перебігом Революції Гідності та брала участь у протестах.

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Truly can’t believe it all started exactly one year ago… I'm incredibly proud to be Ukrainian. #Euromaidan #Ukraine #neverforget Сьогодні цілий день передивлялась нескінченний потік відео починаючи з Майдану та закінчуючи АТО і не могла втримати сліз – це настільки страшно і сумно, що хочеться аби цей сон скінчився. Ми дуже змужніли та духовно виросли на кілька століть вперед за цей рік. Боже, дай прокинутись нашій країні світлим ранком Вільною і Незалежною. Слава нашим Героям і світла пам'ять Небесним Сотням. #євромайдан

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У 2015 році на червоній доріжці Каннського кінофестивалю Сахно з’явилася з табличкою на підтримку українського режисера Олега Сенцова і екс-нардепа Надії Савченко, які тоді незаконно утримувалися в Російській Федерації. Ось як акторка згадує про цей день:

“Я вкотре почула з українських ЗМІ про Савченко і Сенцова та зрозуміла, що західні засоби масової інформації недостатньо розкривають цю проблему в своїх новинах. Розуміла й те, що Каннський кінофестиваль не підтримує політичних акцій, але водночас і не забороняє їх .

За годину до дефіле по червоній доріжці побігла до найближчого кіоску і роздрукувала FreeSavchenko та ​​FreeSentsov на двох аркушах звичайного паперу А4 формату. Розуміла, що саме так мала вчинити, тому що хотіла привернути увагу преси до людей, яких незаконно утримують за гратами”.

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Іванна Сахно на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Також акторка бере участь в культурному житті України. У 2019 Іванна була членкинею журі Міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю.

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Іванна Сахно на ОМКФ

Сахно в соцмережах

Акторка присутня у всіх популярних соцмережах — у неї є відкриті акаунти в Facebook, Instagram і Twitter.

Найбільш активно Сахно веде сторінку в Instagram. Там вона ділиться особистими фото, новинами про своє життя і здоров’я (в березні зірка захворіла на COVID-19), а також соціально значущою інформацією. Наприклад, Іванна присвятила кілька останніх постів проблемам расизму та поліційної агресії: