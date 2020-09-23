Сьогодні одній з найуспішніших актрис Європи Ромі Шнайдер виповнилося б 82 роки. Вона знялася майже у 60 фільмах. В цьому році Google вирішив присвятити актрисі дудл.

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Біографія

Ромі Шнайдер, справжнє ім’я — Розмарі Магдалена Альбах-Ретті, народилася 23 вересня 1938 року в сім’ї австрійської кінозірки Магди Шнайдер і австрійського актора Вольфа Альбаха-Ретті. У 1945 році батьки розлучилися.

Ромі вперше знялася в кіно у 1953 у фільмі “Коли знову розквітає білий бузок”. Також знімалася у стрічках в Австрії і Німеччини. З початку 60-х років знімається у фільмах багатьох відомих кінорежисерів Італії, Великої Британії, Франції, США.

У 1958 Ромі Шнайдер разом з Аленом Делоном знялася у фільмі “Христина”. Пізніше актори стали коханцями, але у 1963 Делон розірвав стосунки з Ромі. Дівчині було важко це пережити, вона навіть намагалася покінчити життя самогубством.

У 1967 році Ромі Шнайдер народила сина від німецького актора і режисера Гаррі Мейена. У 1975 подружжя розлучилося.

Другим чоловіком Ромі став її особистий секретар, Даніель Бьязіні. У пари народилася дочка Сара Бьязіні, яка згодом також стала кіноактрисою.

5 липня 1981 року в результаті нещасного випадку загинув син Ромі — Давид. Жінка впала в депресію і почала зловживати алкоголем.

Та все ж актриса знялася у фільмах “Під попереднім слідством” і “Перехожа з Сан-Сусі”. 29 травня 1982 року, незадовго до прем’єри “Перехожа з Сан-Сусі”, Ромі Шнайдер знайшли мертвою у її паризькій квартирі. Ходили чутки про самогубство, та за офіційною версією вона померла від серцевого нападу.

Похованням Ромі Шнайдер зайнявся Ален Делон.

Акторська кар’єра

За свої ролі у фільмах “Головне – любити” 1975 року та “Проста історія” 1978 року Ромі Шнайдер отримала премію “Сезар” за кращу жіночу роль. Також на фільм “Проста історія” отримала спеціальний приз “Давид ді Донателло”.

Золоту “Німецьку кінопремія” Шнайдер отримала за виконання головної жіночої ролі у стрічці “Груповий портрет з пані” (1977).