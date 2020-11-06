Ролик опубліковано на YouTube-каналі групи.
У кліпі головний вокаліст групи 2-D, басист Мердок Ніккалс, барабанщик Рассел Хоббс і ведучий гітарист групи Нудл катаються на автомобілі вулицями Лос-Анджелеса, порушуючи всі правила дорожнього руху і врізаючись в інших автомобілістів.
Стилістика відео нагадує комп’ютерну гру Grand Theft Auto: Vinewood.
Разом з учасниками гурту над композицією працював Бек Хенсен.
Трек “The Valley of the Pagans” входить в альбом “Song Machine: Season One – Strange Timez”.
- Раніше повідомлялося, що британський музичний гурт Gorillaz на честь свого 20-річчя випустить книгу “Gorillaz Almanac” з ексклюзивними матеріалами.
- В травні група Gorillaz представила пісню під назвою How Far ?. Вона написана спільно з загиблим барабанщиком Тоні Алленом і присвячена йому.