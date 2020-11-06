Ролик опубліковано на YouTube-каналі групи.

У кліпі головний вокаліст групи 2-D, басист Мердок Ніккалс, барабанщик Рассел Хоббс і ведучий гітарист групи Нудл катаються на автомобілі вулицями Лос-Анджелеса, порушуючи всі правила дорожнього руху і врізаючись в інших автомобілістів.

Стилістика відео нагадує комп’ютерну гру Grand Theft Auto: Vinewood.

Разом з учасниками гурту над композицією працював Бек Хенсен.

Трек “The Valley of the Pagans” входить в альбом “Song Machine: Season One – Strange Timez”.