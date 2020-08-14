Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі гурту.
Трек увійшов до останнього альбому колективу під назвою NIRVANA, який вийшов минулого року.
Кліп був знятий у Дубаї. Зйомки проходили на тлі хмарочоса Crowne Plaza, заповідника дикої природи Рас-Аль-Хор, Рамки Дубая і всесвітньо відомого хмарочоса Бурдж-Халіфа.
Особливістю кліпу стало те, що він знятий виключно в чорно-білих тонах.
Відео гурт знімав у співпраці з британською студією Pulse Films. Режисером виступила Саванна Сетен.
Команда працювала з місцевими арабськими дизайнерами над створенням образів солістки гурту Олександри Заріцької.
“Відео обіцяє стати знаковим у творчому розвитку KAZKA, адже несе важливі меседжі та окреслює шлях вольової та непохитної людини – жінки!”, – відзначили в гурті.
KAZKA – український музичний гурт, який виконує поп-музику із елементами електро-фольку. З моменту створення в 2017 році вокалістка Олександра Заріцька, сопілкар Дмитро Мазуряк та мультиінструменталіст Микита Будаш вже встигли стати українською сенсацією, першим україномовним гуртом, що потрапив до всесвітнього чарта SHAZAM, рекордсменом серед вітчизняних артистів у YouTube.
Пісні гурту очолювали музичні рейтинги у багатьох країнах. Продюсуванням і менеджментом гурту займається Юрій Нікітін і компанія mamamusic. Успіх гурту принесла пісня “Плакала”, яка побила відразу декілька світових рекордів у сфері музики.
Гурт уже випустив два студійних альбоми – KARMA і NIRVANA.
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- У квітні цього року популярний український гурт KAZKA та гурт Kadebostany (Швейцарія) презентували кліп на спільну пісню “Baby I’m Ok”.
- Раніше гурт KAZKA презентував кліп на святкову пісню “Різдвяна”.