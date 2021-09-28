Про це вона написала у Instagram.

Актриса, б’юті-блогерка та авторка магазину, де продають свічки із “запахом вагіни”, порадувала шанувальників святковим фото.

Її дебют прийшовся на фільм “Крик” із Джоном Траволтою, де вона зіграла маленьку роль. Втім професійний розвиток почався з фільму “Сім” Девіда Фінчера. Також вона зіграла роль стюардеси Донни у стрічці 2003-го “Вигляд зверху кращий”.

Найяскравіші ролі акторки

“Вигляд зверху кращий”, 2003 рік

Донна мріє стати стюардесою, хоче працювати у місцевій авіалінії та сподівається перейти на міжнародні.

“Залізна людина”, 2008 рік

У фільмах Marvel Гвінет Пелтроу з 2008-го грає секретарку та дружину Залізної людини, мільйонера Тоні Старка.

“Коханці”, 2008 рік

Також у 2008-му Пелтроу зіграла роль Мішель Рош – однієї з учасниць складного любовного трикутника.

“Любов мене не зрадить”, 2010

Через два роки, у 2010-му, Гвінет знялася у фільмі “Любов мене не зрадить”. Там вона зіграла роль талановитої співачки, що втратила впевненість у собі.

“Зараза”, 2011

Їй дісталася трагічна роль жінки, що заразилася на смертельну хворобу під час китайського відрядження.

Особисте життя зірки Голлівуду було насиченим – у 1994-му вона заручилася із Бредом Пітом, з 1997 по кінець 2000-го була у стосунках із актором Беном Аффлеком. У 2002 році Гвінет Пелтроу вийшла заміж за Кріса Мартіна, члена музичного гурту Coldplay, народила від нього сина й дочку, проте через 10 років вони розлучилися. У 2014-му Пелтроу одружилася з продюсером Бредом Фелчоком.