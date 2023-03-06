Про це сповіщає Insider.

“Це пісня про наш дім, в якому ми живемо, який навчилися захищати. Ми продовжуємо жити, навіть коли над нами нависла небезпека. Дім змінюється разом із нами, але те, що дійсно важливе й вірне традиціям – залишається завжди”, – коментує фронтмен гурту Олег Псюк.

Повідомляється, що разом із піснею вийшов кліп, знятий у традиційній українській хаті, у перерві між концертами у Польщі. У кадрі учасники “Kalush Orchestra” перетворюються на казкових героїв. Вони ходять просторими полями і співають у високій траві, входячи в гармонію з природою. Проте раптом розпочинається гроза, і разом із дощем із неба падають снаряди і ракети.

Зазначено, що режисером роботи виступив Леонід Колосовський.

За його словами, це розповідь про “магічних персонажів сім’ї “Kalush Orchestra”. “Кожен член цієї родини має свою суперсилу та у свій спосіб боронить дім. Хтось – молитвою, хтось – справою, хтось – правдою, хтось – духовністю, а хтось – магією. Як заведено в сім’ї, усі члени родини – дуже різні, але вони – разом, і кожен із них любить свій дім”, – пояснює кліпмейкер.