Про це повідомляє видання Page Six.

Маск прокоментував інформацію про те, що вони розлучаються, та  сказав, що вони з Граймс вже “наполовину розділені”. При цьому, вони досі кохають одне одного та підтримують “чудовні стосунки”.

“Моя робота в SpaceX та Tesla вимагає, аби я більшу частину часу проводив у Техасі чи подорожував за кордон, а її (Граймс) робота здебільшого  в Лос-Анджелесі”, – сказав Маск, пояснюючи причини розставання.

Пара повідомила про початок стосунків у травні 2018 року. Тоді співачка прийшла спільно з Маском на Met Gala. До того вони зустрічалися протягом кількох тижнів. За їх словами, вони познайомилися в соцмережах.

У січні 2020 року співачка сповістила, що вагітна. Торік у травні в них народився син X Æ A-Xii Musk (Ксай-Ей-Твелв Маск).

Тепер Маск повідомив, що вони з Граймс живуть разом, попри рішення припинити стосунки.

  • Раніше Граймс опублікувала ролик, в якому показала сина від мільярдера Ілона Маска.
  • Канадська співачка Граймс розповіла, що її син X AE A-Xii від мільярдера Ілона Маска кличе її на ім’я.