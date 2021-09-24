Про це повідомляє видання Page Six.
Маск прокоментував інформацію про те, що вони розлучаються, та сказав, що вони з Граймс вже “наполовину розділені”. При цьому, вони досі кохають одне одного та підтримують “чудовні стосунки”.
“Моя робота в SpaceX та Tesla вимагає, аби я більшу частину часу проводив у Техасі чи подорожував за кордон, а її (Граймс) робота здебільшого в Лос-Анджелесі”, – сказав Маск, пояснюючи причини розставання.
Пара повідомила про початок стосунків у травні 2018 року. Тоді співачка прийшла спільно з Маском на Met Gala. До того вони зустрічалися протягом кількох тижнів. За їх словами, вони познайомилися в соцмережах.
У січні 2020 року співачка сповістила, що вагітна. Торік у травні в них народився син X Æ A-Xii Musk (Ксай-Ей-Твелв Маск).
Тепер Маск повідомив, що вони з Граймс живуть разом, попри рішення припинити стосунки.
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