Мільярдер Ілон Маск та його обраниця, співачка Граймс (Клер Буше), повідомили, що розходяться через три роки стосунків. Вони мають спільну дитину.

Про це повідомляє видання Page Six.

Маск прокоментував інформацію про те, що вони розлучаються, та сказав, що вони з Граймс вже “наполовину розділені”. При цьому, вони досі кохають одне одного та підтримують “чудовні стосунки”.

“Моя робота в SpaceX та Tesla вимагає, аби я більшу частину часу проводив у Техасі чи подорожував за кордон, а її (Граймс) робота здебільшого в Лос-Анджелесі”, – сказав Маск, пояснюючи причини розставання.

Пара повідомила про початок стосунків у травні 2018 року. Тоді співачка прийшла спільно з Маском на Met Gala. До того вони зустрічалися протягом кількох тижнів. За їх словами, вони познайомилися в соцмережах.

У січні 2020 року співачка сповістила, що вагітна. Торік у травні в них народився син X Æ A-Xii Musk (Ксай-Ей-Твелв Маск).

Тепер Маск повідомив, що вони з Граймс живуть разом, попри рішення припинити стосунки.