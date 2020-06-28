Про це співачка написала в Instagram.

“Мені дуже приємно бути нагородженої орденом княгині Ольги III ступеня саме в день Конституції! Я дуже вдячна всім, хто любить мою творчість, це наша спільна нагорода. Зі святом вас, друзі!” – написала Білик.

До публікації співачка прикріпила фото, на якому вона постала в образі княгині Ольги – дружини київського князя Ігоря.

Ірина Білик випускниця кафедри режисури естради та масових свят Київського національного університету культури і мистецтв.

У неї вже є звання “Заслужений артист України” і “Народний артист України”.

Варто відзначити, що в 2004 році Білик виявилася в центрі скандалу – вона брала участь у всеукраїнському турі “Молодь – проти! Молодь – за!” на підтримку Віктора Януковича. Тоді в цьому концертному турі також виступили Ані Лорак, Наталя Могилевська (відкрито заявляла, що підтримує Януковича), Альона Вінницька, Віктор Павлик, Каріна Плай, Асія Ахат, Ірина Шинкарук, “Скрябін”, “Грін Грей”, “Алібі”.

Тоді артисти зіткнулися з цькуванням через це туру в підтримку Януковича.

У 2009 році Білик брала участь у всеукраїнському турі “З Україною в серці” на підтримку Юлії Тимошенко.