Акторка Кортні Кокс повторила відомий танець Моніки з індичкою на голові до Дня подяки.

Відповідне відео опубліковано у її Instagram.

26 листопада у США святкували одне з найдавніших національних свят — День подяки (The Thanksgiving Day). На честь свята Кортні Кокс, відома за роллю Моніки Геллер у “Друзях”, повторила танець з індичкою на голові з однієї з серій ситкому.

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Також Кортні привітала всіх з Днем подяки й наголосила, що знаменитий танець став для неї символом цього свята.

Фанати оцінили подарунок акторки. Менш ніж за добу відео зібрало близько 3,8 млн переглядів та десятки тисяч коментарів.

Нагадаємо, яким є неповторний оригінал: