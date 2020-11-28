Відповідне відео опубліковано у її Instagram.
26 листопада у США святкували одне з найдавніших національних свят — День подяки (The Thanksgiving Day). На честь свята Кортні Кокс, відома за роллю Моніки Геллер у “Друзях”, повторила танець з індичкою на голові з однієї з серій ситкому.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Також Кортні привітала всіх з Днем подяки й наголосила, що знаменитий танець став для неї символом цього свята.
Фанати оцінили подарунок акторки. Менш ніж за добу відео зібрало близько 3,8 млн переглядів та десятки тисяч коментарів.
Нагадаємо, яким є неповторний оригінал:
- Раніше стало відомо, що зйомки спеціального епізоду серіалу “Друзі” почнуться в березні наступного року.