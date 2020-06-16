Репер та чоловік Кім Кардашян Каньє Уест подав заявку на реєстрацію торгової марки косметики під брендом Yeezy.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Компанія Каньє Уеста Yeezy подала заявку на реєстрацію однойменної торгової марки, під якому планується випускати товари для краси і косметичні продукти.

Зокрема, в заявці зазначається, що торгова марка має намір виробляти товари для макіяжу, накладні вії, маски для обличчя, лак для нігтів, зволожуючі засоби, гелі для ванн, масла для тіла, крем для гоління, засоби по догляду за волоссям та парфумерію. Крім цього, передбачена можливість виробництво гігієнічних продуктів — дезодоранти, зубна паста та інше.

Відомо, що раніше інша компанія Уеста — Donda — подавала аналогічну заявку, проте ніяких продуктів так і не випустила.

YZY chart compared to the DONDA chart. pic.twitter.com/mjYQ0DXCaY — Watching the Throne (@KanyePodcast) September 25, 2018

Варто зазначити, що в разі, якщо виробництво товарів почнеться, Каньє стане конкурентом як для своєї дружини (Кім Кардашян належать бренди KKW Beauty і KKW Fragrance), так і для її сестри Кайлі Дженнер, яка володіє компаніями Kylie Cosmetics і Kylie Skin.