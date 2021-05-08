Про це повідомляє журнал People.
Так, 7 травня книга Кейт Міддлтон надійшла у продаж в усі магазини Великобританії. Це фотоальбом, в якому вона зібрала фотографії, зроблені під час карантину в країні. Зокрема, книга містить 100 фотографій, які супроводжуються історіями.
У зв’язку з цим Кейт спільно з британської організації The Book Fairies, метою якої є обмін книгами, сховала 150 копій Hold Still в секретних місцях по всій Британії.
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My housemate @AliceBorsatti and I just managed to get the copy hidden on Van Gogh Walk by Nicholas Cullinan! #HoldStill2020 #HSbookfairies https://t.co/cfNbJUMPrN pic.twitter.com/MapmeAjWNn
— Krish ⚡️ (@krish_krup) May 7, 2021
Виручка від продажу книг буде розділена між благодійною організацією Mind, що займається психічним здоров’ям, яку Кейт та її чоловік принц Вільям вже давно підтримують, а також Національною портретною галереєю.
- Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон зайняла позицію чоловіка і стала на сторону королівської сім’ї після виходу скандального інтерв’ю Меган Маркл і принца Гаррі.