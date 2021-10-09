Американська телезірка та модель Кім Кардаш’ян‌ показала персональний сценарій за кілька годин до дебюту в американському шоу Saturday Night Live.

Про це повідмляють #Букви.

На своїй сторінці в Instagram Кім Кардаш’ян‌ опублікувала історію і показала підписникам свій іменний сценарій американського шоу Saturday Night Live.

Сценарій виглядає має офіційний вигляд: на ньому великими літерами пише назва шоу, а також повне ім’я зірки – Кім Кардаш’ян‌ Вест.

У наступній Instagram-історії Кардашян поділилась фотографією пончиків Krispy Kreme з підписом “минуло 15 годин, а ми все ще сильні”.

Раніше вона вже дражнила своїх шанувальником тизером до майбутнього епізоду.