Про це повідмляють #Букви.
На своїй сторінці в Instagram Кім Кардаш’ян опублікувала історію і показала підписникам свій іменний сценарій американського шоу Saturday Night Live.
Сценарій виглядає має офіційний вигляд: на ньому великими літерами пише назва шоу, а також повне ім’я зірки – Кім Кардаш’ян Вест.
У наступній Instagram-історії Кардашян поділилась фотографією пончиків Krispy Kreme з підписом “минуло 15 годин, а ми все ще сильні”.
Раніше вона вже дражнила своїх шанувальником тизером до майбутнього епізоду.