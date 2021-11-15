Кліп репера Lil Nas X, який зняла українка Таня Муїньо, отримав нагороду MTV EMA 2021

Про це зазначається на сайті премії.

Кліп переміг у категорії “Найкраще відео”. Нагородження MTV Europe Music Awards 2021 відбулося 14 листопада у Будапешті.

Наразі кліп на YouTube переглянули понад 390 мільйонів разів.

Нагадаємо, що 12 вересня кліпмейкерка Таня Муїньо (Tanu Muiño) отримала нагороду MTV Video Music Awards 2021 в номінації “Найкращий режисер”.

Довідка. Таня Муїньо – українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографка і режисерка. Муїньо народилася в Одесі, але до 6 років жила на Кубі. Її батько кубинець, мати – українка.

Як інформує Vogue, сім років тому Муїньо запустила власний бренд Jealousy, який успішно продається в США, Великій Британії та інших країнах.

Муїньо відома своєю роботою над кліпами популярних українських виконавців: MONATIK, “Время и Стекло”, NK (Настя Каменських), Мішель Андраде та інших.

У 2019 році українка стала режисеркою кліпу всесвітньо відомої американської співачки Кеті Перрі (на пісню “Small Talk”).

А взимку цього року Муїньо зняла відеокліп для Cardi B на пісню “RIP 2020”.