#PandoraPapers
13:27 Мігранти відмовляються повертатися додому, – Лукашенко
13:09 Порошенко вимагає провести закриту нараду керівників фракцій із Зеленським
12:40 Кліп репера Lil Nas X, який зняла українка Таня Муїньо, отримав нагороду MTV EMA 2021
12:27 Команда Kyiv Post запускає нове ЗМІ
11:57 У Ліверпулі таксист запобіг теракту, замкнувши смертника в авто
11:01 Бренд Stella McCartney створив для Cannondale 18 велосипедів із ручним розписом
09:51 Помер 9-річний хлопчик, якого травмували у тисняві на фестивалі Astroworld
09:10 Ізраїль дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком від 5 років
08:41 В Україні за минулу добу зафіксовано 10 802 нові випадки COVID-19
08:21 Стало відомо, кого Корнієнко пропонуватиме на посаду голови партії «Слуга народу»
08:00 Афіша 15–21 листопада. Події в Києві, які не можна пропустити
07:43 15 листопада 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:13 Тиждень починається із похолодання: якою буде погода в Україні 15 листопада
00:54 Міграційною кризою Росія відвертає увагу від своїх дій в Україні, – Блінкен
00:38 Україна отримала від США 80 тонн боєприпасів
00:13 «Це намагання посіяти розбрат», – Лещенко заперечив, що зайняв посаду Подоляка

14 листопада

23:14 США та Китай об’єднують сили для подолання змін клімату
21:51 «Я все забуваю, що ти живий», – Ілон Маск посперечався з Берні Сандерсом
20:59 На території Білорусі перебувають 16 тисяч мігрантів, – РНБО
19:00 Австрія вводить локдаун для нещеплених проти COVID-19 громадян
18:34 Cанкції проти Білорусі можуть включати повне закриття кордону, – прем’єр Польщі
18:18 Помер південноафриканський письменник Вілбур Сміт
17:49 У Грузії 9 депутатів оголосили голодування на підтримку Саакашвілі
16:58 Зруйновані будинки та скасовані рейси: Нью-Йорк накрив торнадо
15:47 У болгарській лікарні для хворих на COVID-19 сталася пожежа: є жертви
15:11 Королева Єлизавета скасувала участь у Поминальній неділі через травму спини
14:49 У США чоловікові, який пограбував банк, вдалося ховатися від поліції понад 50 років
14:32 Курортне місто Єгипту заполонили скорпіони: є загиблі та постраждалі
13:59 Кравчук, Тищенко та ще троє: у «Слузі народу» розкрили кандидатів на пост голови партії
13:38 Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів до Польщі, – відео
13:13 В американському зоопарку від COVID-19 померли три снігові барси
12:11 Австралія з січня хоче розпочати щеплювати проти COVID-19 дітей від 5 років
12:04 Marvel готують новий мультфільм «Люди Ікс»
11:29 Кількість загиблих внаслідок вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне зросла до 144

Кліп репера Lil Nas X, який зняла українка Таня Муїньо, отримав нагороду MTV EMA 2021

Кліп американського виконавця Lil Nas X "MONTERO (Call Me By Your Name)", який зняла українська кліпмейкерка Таня Муїньо, отримав нагороду MTV Europe Music Awards 2021.

Понеділок, 15 листопада 2021, 12:40

Скриншот

Про це зазначається на сайті премії.

Кліп переміг у категорії “Найкраще відео”. Нагородження MTV Europe Music Awards 2021 відбулося 14 листопада у Будапешті.

Наразі кліп на YouTube переглянули понад 390 мільйонів разів.

Нагадаємо, що 12 вересня кліпмейкерка Таня Муїньо (Tanu Muiño) отримала нагороду MTV Video Music Awards 2021 в номінації “Найкращий режисер”.

Довідка. Таня Муїньо – українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографка і режисерка. Муїньо народилася в Одесі, але до 6 років жила на Кубі. Її батько кубинець, мати – українка.

Як інформує Vogue, сім років тому Муїньо запустила власний бренд Jealousy, який успішно продається в США, Великій Британії та інших країнах.

Муїньо відома своєю роботою над кліпами популярних українських виконавців: MONATIK, “Время и Стекло”, NK (Настя Каменських), Мішель Андраде та інших.

У 2019 році українка стала режисеркою кліпу всесвітньо відомої американської співачки Кеті Перрі (на пісню “Small Talk”).

А взимку цього року Муїньо зняла відеокліп для Cardi B на пісню “RIP 2020”.

  • Таня Муїньо зняла відеокліп на спільний трек американської хіп-хоп виконавиці Cardi B (повне ім’я Белкаліс Марленіс Альманзар) та американської реперки Lizzo (Мелісси Вівіан Джефферсон).
Теги: Lil Nas X, MTV Europe Music Awards, відеокліп, Таня Муїньо

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook