Український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко потрапив до рейтингу найвпливовіших людей у сфері гастрономії "50Next" від британської медіакомпанії William Reed Business Media.

Рейтинг опубліковано на сайті theworlds50best.com.

Клопотенко потрапив до переліку “50Next” в рубриці “Творчі уми, що трансформують суспільство через навчання та розробки, спрямовані на харчування”.

У профайлі Клопотенка автори рейтингу акцентують. що шеф-кухар створює кулінарну книгу своєї країни, аби підвищити культуру харчування і показати українську кухню світу.

Крім цього, нагадують, що Клопотенко за підтримки уряду країни він написав посібник з більш ніж 100 рецептами для використання в школах, а зараз проводить кампанію щодо отримання статусу української культурної спадщини для борщу — страви, походження якого оскаржує Росія.

“Вже написавши дві кулінарні книги, він пише третю, одночасно запускає онлайн-курси для кухарів-аматорів і продовжує своє прагнення вивести українську кухню на глобальну гастрономічну карту”, — йдеться в профайлі.

Клопотенко вже відреагував на цю подію емоційним дописом в Instagram. Він зазначив, що сьогодні справдилася його мрія.

“Я плакав, коли дізнався про це. Потім випив ігристого. Трохи розлив на себе, бо руки жесть як тремтіли. Це дофіга більше, ніж просто мрія. Наприкінці 2020 року я зрозумів, що хочу потрапити до рейтингу. […] І от @theworlds50best цього року утворили ренкінг 50Next. Він не про ресторани, а про людей, що впливають на світову гастрономію. І я серед цих людей”, — написав він, додавши, що наступна його мета — аби його ресторан потрапив до основного рейтингу.