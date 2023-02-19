У Маямі, США, колекціонерка творів мистецтва випадково розбила скульптуру Джеффа Кунса "Собака з повітряної кулі", яка коштує 42 тисячі доларів. Інший художник заявив, що так об'єкт мистецтва став ще цікавішим, оскільки він матиме історію.

Про це повідомило New York Post.

Інцидент трапився під час першого дня Art Wynwood, ярмарки сучасного мистецтва в місті. Жінка милувалася скульптурою, але випадково перевернула її. Стівен Ґамсон, художник і колекціонер мистецтва з Вінвуду, вважає, що жінка просто зробила помилку, дозволивши своїй цікавості взяти верх над собою. Він припустив, що вона подумала, чи це справжня повітряна куля.

Колекціонерці мистецтва пощастило, оскільки скульптура була застрахована, тому їй не довелося покривати вартість.

Розбита скульптура була мініатюрною версією знаменитої скульптури “Собака з повітряної кулі”, висотою близько 3,6 метра, виготовленої з дзеркально відполірованої нержавіючої сталі. Колекціонерка розбила об’єкт, висотою близько 38 сантиметрів, який мав синій колір та був виготовлений з порцеляни (один із видів тонкої кераміки).

Автор вірить, що зламані шматки можуть коштувати багато грошей. Він одразу запропонував купити порцелянові осколки на місці.

“Я бачу в ньому цінність, навіть коли він зламаний”, — сказав Гамсон. “Для мене це історія. Це робить мистецтво ще цікавішим”.

Це вже не перший випадок, коли розбили скульптуру. Вперше подібне трапилося у 2016 році.