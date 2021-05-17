Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Новонародженого сина назвали Раян.

“Клан МакГрегор тепер складається з сім’ї у 5 людей. Народився здоровий хлопчик! Малюк і мама, диво-жінка, – молодці! Боже, дякую тобі за все, що ти даєш мені і моїй родині в цьому світі. Мій новонароджений син Раян МакГрегор”, – написав Конор МакГрегор.

Це вже третя дитина подружжя Конора МакГрегора та Ді Девлін. Пара вже виховує сина Конора-молодшого і доньку Крою, повідомляє американське видання TMZ.

Ірландець очолив рейтинг найбагатших спортсменів Forbes з доходом в $180 млн за рік, випередивши аргентинця Ліонеля Мессі ($130 млн) та португальця Кріштіану Роналду ($120 млн).