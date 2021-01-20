На Конора Макгрегора подали багатотисячний позов у справі про зґвалтування: деталі

На колишнього чемпіона Ultimate Fighting Championship (UFC) в двох вагових категоріях Конора Макгрегора подали багатотисячний позов у справі про зґвалтування.

Про це пише People.

Позовну заяву подала жінка з Ірландії, особа якої не встановлена. Сам інцидент нібито стався 9 грудня 2018 року в готелі в Дубліні, Ірландія.

Жінка заявила, що її та її друга, а також друга Макгрегора підібрав водій бійця після того, як вони з Макгрегором обмінялися “кокетливими” повідомленнями в Instagram. За її словами, вони були знайомі, тому що виросли в одному районі і “раніше спілкувалися в одних і тих же широких колах”.

По дорозі в готель жінка прийняла трохи кокаїну, який їй запропонували в машині. Опинившись в готелі, Макгрегор нібито “поманив” її в спальню, де запропонував здійснити статевий акт, від якого вона відмовилася. Макгрегор нібито почав цілувати і роздягати її, незважаючи на те, що вона була проти. Вона припинила чинити опір після того, як спортсмен тричі схопив її за шию.

Потім Макгрегор нібито згвалтував її, після чого вона заснула.

Заявниця стверджує, що подруга Макгрегора напоїла її, і після цього вона втратила пам’ять. Коли жінка приїхала додому, її мати викликала їй швидку допомогу, і в лікарні вона пройшла обстеження, в результаті якого були виявлені синці і садна на тілі, які свідчили про насильство. Про зґвалтування було повідомлено в поліцію через місяць.

Постраждала вимагає від Конора компенсацію в розмірі від $1,8-2,1 млн за втрачений заробіток, вимушений продаж свого будинку в столиці Ірландії і покупку нового житла, а також медичні витрати.

Представники Макгрегора вже відреагували на звинувачення.

“Після вичерпного розслідування, проведеного Гардай, яке, крім допитів позивача, включало розмови з численними джерелами, отримання показань свідків, вивчення відеозаписів і співпрацю з Конором, ці звинувачення були категорично відкинуті. Позивач прекрасно розуміє, що факти суперечать твердженням в позові. Макгрегор буде оскаржувати будь-які претензії. Він упевнений, що справедливість восторжествує”, – заявив представник спортсмена.