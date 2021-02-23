Американський актор Кріс Норт прокоментував чутки про те, що він не повернеться до своєї знакової ролі містера Біга в нових епізодах "Сексу у великому місті".

Про це пише E! Online.

Так, інформацію про виведення персонажа Норта з продовження серіалу напередодні опублікувало видання Page Six. Фанати почали обурюватися з цього приводу. Один з них зазначив: “Заради всього святого, чому ви не зіграєте мого улюбленого містера Біг? Моє серце розбите”.

Але Кріс загадково відповів: “Все змінюється, в тому числі оголошення про чутки”.

Інший шанувальник попросив актора не “робити нас сумними ще раз” і “переглянути” своє рішення.

У свою чергу Норт зазначив: “Ну, якщо на Page Six сказано… це має бути правдою”.

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Тепер фанати очікують, що в найближчі дні або тижні буде оголошено про приєднання актора до Сари Джесіки Паркер, Синтії Ніксон і Крістін Девіс. Кожна з них заробляє по 1 мільйону доларів за кожен з 10 епізодів, що робить зйомки потенційно прибутковим і для Норта.

Містер Біг – чоловік мрії головної героїні “Сексу і міста” Керрі Бредшоу. Кріс Нот зіграв в 40 епізодах серіалу.

Містер Біг і Керрі Бредшоу нарешті одружилися в першому повнометражному фільмі, що вийшов в 2008 році. У другій частині, випущеної два роки по тому, у них з’явилися проблеми в шлюбі.

Як відомо, стрімінговий сервіс HBO Max перезапускає культовий серіал “Секс і місто”. Однак на фільмування погодилися не всі актори. Кім Кеттролл, яка зіграла Саманту Джонс, не братиме участі у зніманні продовження серіалу.

Причин HBO не повідомляла, однак відомо, що у Кеттролл останніми роками були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Сарою Джессікою Паркер, інформує агентство BBC. Так, у 2017 році Кеттролл заявила, що “ніколи не дружила” зі своїми колегами по серіалу. Вона повідомила про “токсичні стосунки” і відмовилася від участі в третьому фільмі “Секс і місто”.