Прем’єра кліпу відбулася на YouTube-каналі виконавиці.

Нова пісня KRUTЬ з’явилася в рамках проєкту “Звуки Чорнобиля”. Режисером кліпу виступив Павло Мацера, а саунд-продюсером — Михайло Клименко (ADAM).

“Події 26 квітня на ЧАЕС, а також подальші наслідки, вплинули на долі тисяч жителів і завдали колосального збитку світовій екології. Але водночас удар був нанесений і психологічному, внутрішньому стану людей, особливо тих, хто залишився вдома або втратив рідних. У центрі кліпу лежить сюжетна лінія головного героя, який намагається подивитися в очі своєму страху і, немов промотавши плівку, намагається залікувати дитячу травму”, — розповідає виконавиця.

У пісні були використані різні звуки тріска і фортепіанне гліссандо з бібліотеки “Звуки Чорнобиля”.

Автори кліпу закликають знаходити ледь помітні деталі і копати глибше.

“Так само як ми всі — люди різних поколінь, повинні дізнатися якомога більше про події квітня 1986”, — зазначають в проєкті.

Довідка. “Звуки Чорнобиля” це соціальний музичний проєкт, мета якого — створити альбому з 10 треків сучасної української та міжнародної музики. Кожен з треків розповідатиме історію Чорнобилю, при цьому кожен виконавець презентує своє власне бачення катастрофи.

Крім KRUTЬ у проєкті візьмуть участь KAZKA, Сергій Міхалок (BRUTTO, Ляпис-98), Олександр Чемеров (Димна суміш, The Gitas), СТАСІК, “Вагоновожатые”, ATOMIC SIMAO, Dub FX, Крістоф Етьє (TELEPOPMUSIK), BJARKI та GusGus.

Проєкт реалізується компанією Lavina Concert за підтримки Українського культурного фонду та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, National Chernobyl Museum, МГО “Центр ПРИПЯТЬ.ком”, МГО “Європейський Інститут Чорнобиля” та проєкту Artefact art-project.