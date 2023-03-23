Ай Вейвей, китайський художник, створив картину повністю з деталей конструктора LEGO. На створення полотна "Водяні лілії №1" за мотивами однойменної роботи Клода Моне він використав 650 000 деталей.

Про це повідомило Hypebeast.

Для картини художник використав 22 різних кольори конструктора.

Робота Ай Вейвея знаходиться у Лондонському музеї дизайну. Вона є частиною виставки художника “Ai Weiwei: Making Sense”, присвяченої дизайну та архітектурі.

Виставка триватиме з 7 квітня до 30 липня.

“У “Водяних ліліях №1″ я об’єднав імпресіоністський живопис Моне, особистий досвід мого батька та мій, які виражені диджітальною і піксельною мовою. Іграшкові деталі як матеріал, міцний та з можливістю деконструкції, відображають атрибути мови в епоху, що швидко розвивається, коли людська свідомість постійно розділяється”, – сказав Вейвей.