Про це повідомило Hypebeast.
Для картини художник використав 22 різних кольори конструктора.
Робота Ай Вейвея знаходиться у Лондонському музеї дизайну. Вона є частиною виставки художника “Ai Weiwei: Making Sense”, присвяченої дизайну та архітектурі.
Виставка триватиме з 7 квітня до 30 липня.
“У “Водяних ліліях №1″ я об’єднав імпресіоністський живопис Моне, особистий досвід мого батька та мій, які виражені диджітальною і піксельною мовою. Іграшкові деталі як матеріал, міцний та з можливістю деконструкції, відображають атрибути мови в епоху, що швидко розвивається, коли людська свідомість постійно розділяється”, – сказав Вейвей.
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