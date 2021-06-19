Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
“Це було неймовірно важке рішення. Всі учасники цієї події відчайдушно хочуть повернутися на вулиці, але безпека повинна бути на першому місці”, – заявили організатори.
Вони пояснили, що цьогоріч існує занадто велика невпевненість щодо спроможності реалізації карнавалу після того, як прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон цього тижня відклав скасування решти правил соціального дистанціювання і заявив, що має намір скасувати їх 19 липня.
За словами організаторів, замість масових зібрань людей будуть проводитися альтернативні заходи.
Карнавал у Ноттінг-Хіллі традиційно проходить наприкінці серпня. Торік захід був замінений онлайн-фестивалем.
Карнавал започатковано в 1959 році, і вперше його провели в приміщенні як свято афро-карибської спільноти Великобританії.
Вуличні паради почалися в 1966 році та зазвичай залучають більше мільйона відвідувачів з усього світу.
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