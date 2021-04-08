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У новій колекції, яку створював артдиректор чоловічої лінії Louis Vuitton Вірджіл Аблочимало, чимало яскравих та екстравагантних аксесуарів. Однак сумка у формі літака відразу опинилася у центрі уваги.
За даними fashion-блогу Saint, цю сумку можна придбати за $39 тисяч. Вона виконана у фірмовому стилі бренду. Однак такий аксесуар зможуть собі дозволити лише найсміливіші модники.
Louis Vuitton Fall/Winter 2021 Airplane Bag by Virgil Abloh
💰$39,000 pic.twitter.com/GEUmoylYqD
— SAINT (@saint) April 2, 2021
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